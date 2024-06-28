Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в очередной раз предложил вернуть в России смертную казнь. Об этом, как сообщает «Интерфакс», Бастрыкин заявил 28 июня, выступая на юридическом форуме в Петербурге.

«У меня все-таки остался большой вопрос: а почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» — сказал Бастрыкин.

Глава СК, объясняя свое предложение, привел в пример теракт в концертном зале в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, при котором погибли 145 человек.

Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых [по делу о теракте в «Крокусе»] получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога — не болят ли у него зубки. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного осужденного в местах лишения свободы? <…> Мне однажды сказали: тридцать тысяч рублей на одного человека. Умножая на всех, кто находится в местах лишения свободы пожизненно — это колоссальный бюджет.

Бастрыкин предложил снять мораторий на смертную казнь, действующий в России, издав соответствующий указ президента. «Мне сказали некоторые грамотные, квалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум, а я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь», — сказал глава СК.

Александр Бастрыкин в прошлые годы уже высказывался за восстановление смертной казни в России.

В России на смертную казнь наложен мораторий. Запрет применять высшую меру наказания действует с 1997 года. Несмотря на это, в России время от времени возобновляется дискуссия о том, следует ли вернуть смертную казнь. Новый виток дискуссии по этому вопросу начался после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по официальным данным, погибли 145 человек, пострадал 551 человек.

После теракта в «Крокусе» в «Единой России» пообещали «проработать» вопрос о возвращении смертной казни, а в Конституционном суде заявили, что суд может обсудить эту тему. При этом глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил в июне, что возвращение смертной казни невозможно «в рамках действующей Конституции». Опрос исследовательской группы , проведенный на этом фоне, показал, что 53% опрошенных россиян поддерживают возвращение смертной казни.

Если российские власти решат отменить мораторий на смертную казнь, то согласно положениям Уголовного кодекса, эту меру можно будет применить только к тем, кто совершит преступления в будущем. Кроме того, действующие законы РФ даже при отсутствии моратория не допускают применение смертной казни для осужденных за терроризм, заявил сенатор Андрей Клишас.

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