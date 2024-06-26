Председатель Конституционного суда РФ заявил о недопустимости возвращения смертной казни при действующей Конституции

Конституционный суд убежден, что в рамках действующей Конституции возвращение смертной казни в России невозможно. Об этом говорится в докладе председателя суда Валерия Зорькина, приуроченного к международной конференции КС РФ «Защита прав и конституционный контроль», пишет «Интерфакс».

По мнению Зорькина, «мера ограничения прав» — не константная величина, и может меняться. Но это, считает председатель КС, не относится к смертной казни.

«Как угрозы, против которых направлены эти меры, „подвижны“, столь же „подвижными“ могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка. (…) Но есть и пределы такой „подвижности“. Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — цитирует агентство доклад Зорькина.

После теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, российские чиновники начали высказываться о возвращении смертной казни. Тогда в пресс-службе Конституционного суда заявили, что КС не комментируют вопрос о снятии моратория на смертную казнь, поскольку «в сегодняшней ситуации» он может стать предметом рассмотрения.

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1997 году. Это произошло после присоединения России к Совету Европы и подписания протокола Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров (документ так и не был ратифицирован). Валерий Зорькин заявлял в 2022 году, что возвращение смертной казни в стране возможно только после изменения Конституции.

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