Конституционный суд РФ: вопрос о смертной казни «в сегодняшней ситуации» может стать предметом рассмотрения

В Конституционном суде РФ не комментируют вопрос о снятии моратория на смертную казнь, поскольку «в сегодняшней ситуации» он может стать предметом рассмотрения.

«Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Российские чиновники начали высказываться о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в котором погибли как минимум 139 человек. Одним из первых стал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявивший, что «террористы понимают только ответный террор». Партия «Справедливая Россия» предложила провести референдум о возвращении смертной казни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимости в референдуме нет. «Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в УК никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда», — сказал он. Спикер также анонсировал создание рабочей группы в Госдуме для анализа изменений в российское законодательство, предложенных после теракта в «Крокусе».

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1997 году. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял в 2022 году, что возвращение смертной казни в стране возможно только после изменения Конституции.

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