Действующие законы России не допускают применение смертной казни для осужденных по статьям, связанным с терроризмом, даже если бы не было моратория, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В своем телеграм-канале сенатор отметил нарастающую дискуссию о смертной казни, участники которой «убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде».

Сенатор, ссылаясь на Конституцию и другие законы России отмечает, что решение о смертной казни может быть вынесено за особо тяжкие преступления только судом с участием присяжных.

В то же время, пишет Клишас, уголовные дела о терактах (статья 205 УК) и сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних (части 3-5 статей 131, части 3-5 статей 132, статей 134 УК) не могут рассматриваться судами присяжных. Максимальное наказание, предусмотренное за эти преступления, — пожизненное лишение свободы.

Так, по действующему законодательству, при отсутствии моратория смертной казнью могли бы наказываться преступления .

«В силу вышеизложенного, уважаемые „аналитики“ и юристы, указывать в сторону Конституционного суда в качестве препятствия для „справедливого возмездия“, особенно после трагических событий в „Крокусе“, где совершено тяжкое преступление, — недобросовестные спекуляции», — заявил Клишас.

Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь возобновилась на фоне теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», где при стрельбе и пожаре, по официальным данным, погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

В частности, эту тему обсудили в Госдуме. Партия «Справедливая Россия» предложила провести референдум о возвращении смертной казни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимости в референдуме нет и достаточно решения Конституционного суда РФ.

В Конституционном суде РФ сказали, что не комментируют вопрос о снятии моратория на смертную казнь, поскольку «в сегодняшней ситуации» он может стать предметом рассмотрения. В свою очередь источники «Коммерсанта», близкие к Кремлю, считают развернувшееся обсуждение «обычной дискуссией» или попыткой «бежать впереди паровоза». По их словам, информации о том, что власти обсуждают эту тему всерьез, нет.

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1997 году. Последний смертный приговор был приведен в исполнение годом ранее. В 2022 году на фоне очередных дискуссий о восстановлении смертной казни председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин говорил, что возвращение этой меры наказания возможно только после изменения Конституции.

Рассылка Kit о том, можно ли отменить мораторий на смертную казнь

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские политики вновь заговорили о возвращении смертной казни. Но разве мораторий можно отменить? Нельзя — но, как обычно, есть нюансы. Выпуск рассылки Kit на «Медузе»

Рассылка Kit о том, можно ли отменить мораторий на смертную казнь

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские политики вновь заговорили о возвращении смертной казни. Но разве мораторий можно отменить? Нельзя — но, как обычно, есть нюансы. Выпуск рассылки Kit на «Медузе»