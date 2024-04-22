Опрос Russian Field: более половины россиян поддержали возвращение смертной казни

Более половины россиян выступили за возвращение смертной казни в стране, сообщает исследовательская группа со ссылкой на результаты апрельского опроса, в котором приняли участие более 1600 человек.

Согласно исследованию, возвращение смертной казни поддержали 53% респондентов. Против этой меры наказания высказались 39% участников опроса, а еще 7% затруднились с ответом.

Социологи отмечают, что за возвращение смертной казни чаще выступают жители малых городов и сел (62%), а в крупных и средних городах сторонники и противники возвращения высшей меры наказания разделились примерно поровну (47% и 45% соответственно).

Возвращение смертной казни поддерживают примерно в равной степени как мужчины (56%), так и женщины (50%). Люди в возрасте 29 лет чаще выступают против смертной казни (60%), однако с возрастом число ее сторонников увеличивается: среди людей в возрасте от 60 лет возвращение смертной казни поддержали 63% респондентов.

Также социологи обратили внимание, что подобным образом число сторонников казни увеличивается от более обеспеченных к менее обеспеченным респондентам (46% и 62% соответственно). Кроме того, участники опроса без высшего образования значительно чаще высказывались в пользу возвращения смертной казни (60%). Среди респондентов с высшим образованием голоса разделились примерно поровну.

Участников опроса, поддержавших возвращение смертной казни, также спросили, какие преступления могли бы послужить основанием для избрания высшей меры наказания. Большинство респондентов заявили, что к смертной казни допустимо приговаривать за педофилию (57%), убийство (56%) и терроризм (46%).

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1997 году, однако после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в стране возобновилась дискуссия о возвращении высшей меры наказания. В частности, партия «Справедливая Россия» предложила провести соответствующий референдум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что необходимости в референдуме нет и достаточно решения Конституционного суда РФ. В самом суде сказали, что не комментируют вопрос о снятии моратория, поскольку «в сегодняшней ситуации» он может стать предметом рассмотрения.

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