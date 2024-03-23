Глава думской фракции «Единой России» пообещал «глубоко проработать» тему смертной казни в России

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что тема смертной казни, которую российской политики предложили вернуть после теракта в Московской области, будет проработана. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал Васильев (цитата по РИА Новости).

После теракта в «Крокус Сити Холле» замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и другие российские чиновники и политики стали требовать вернуть смертную казнь. Так, Медведев заявил, что смертям нужно противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сказал, что смертную казнь нужно ввести «для таких нелюдей, совершающих террористические акты». И Медведев, и Миронов ранее уже выступали за введение смертной казни.

На фоне произошедшего теракта тему возвращения смертной казни также подняли первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин, депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий, советник генерального прокурора России Наталья Поклонская, директор ТНТ Тина Канделаки.

В России на смертную казнь наложен мораторий. Запрет применять высшую меру наказания действует с 1997 года. Несмотря на это, в России время от времени возобновляется дискуссия о том, следует ли вернуть смертную казнь.

Если российские власти решат отменить мораторий на смертную казнь, то согласно положениям Уголовного кодекса, эту меру можно будет применить только к тем, кто совершит преступления в будущем.

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