Константинопольский патриархат восстановил в сане протоиерея Алексея Уминского

Синод Константинопольского патриархата восстановил московского священника Алексея Уминского в сане протоиерея, сообщает журналистка Ксения Лученко в своем телеграм-канале «Православие и зомби».

По ее информации, Уминский будет служить в одном из приходов Константинопольского патриархата в Европе.

Алексей Уминский был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах с 1993 года, и был известен своей активной общественной позицией. В частности, в 2021 году он призывал российские власти проявить христианское милосердие и допустить врачей к Алексею Навальному, державшему в тот момент голодовку в колонии. Также священник не поддержал вторжение российских войск в Украину.

В начале января 2024 года Уминского сняли с настоятельства в храме и запретили в служении. Через несколько дней церковный суд Московской епархии лишил Уминского сана за нарушение священнической присяги — он не читал молитву «О святой Руси», в которой есть слова о победе. В феврале стало известно, что глава Русской православной церкви патриарх Кирилл утвердил решение суда.

В 2023 году уже произошел как минимум один похожий случай. Тогда патриарх Кирилл запретил в служении иерея Иоанна Коваля, который заменил слово «победа» на «мир» в молитве «О святой Руси». В мае церковный суд Москвы лишил Коваля сана. Его также обвинили в клятвопреступлении. В июне стало известно, что Константинопольский патриархат восстановил священника в сане.

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