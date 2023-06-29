Константинопольский патриархат восстановил в сане московского священника Иоанна Коваля, которого Русская православная церковь лишила сана за то, что он заменил в молитве слово «победа» на «мир». На решение Константинопольского патриархата обратила внимание Sota.

Согласно пресс-службе патриархата, решение РПЦ было признано неканоничным и принятым «исходя не из церковных, а из политических соображений».

Коваль также был разрешен во служении под юрисдикцией патриарха Варфоломея.

В Московском патриархате ситуацию пока не комментировали.

Епархиальный суд Москвы постановил лишить священного сана иерея Иоанна Коваля в мае 2023 года. Поводом для этого стало то, что при чтении «Молитвы о святой Руси», которую РПЦ принудительно распространила по епархиям в связи с войной в Украине, Коваль вместо слова «победа» произносил «мир».

Заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин в разговоре с изданием «Правмир» пояснил, что иерея лишили сана не столько из-за того, что он заменил слова в молитве, сколько из-за того, что он отказывался исполнять «всякого рода указания со стороны викария, под правлением которого он находится». В частности, Коваль отказывался произносить слово «победа» при чтении «Молитвы о святой Руси».