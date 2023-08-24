Президент США Джо Байден в беседе с журналистами заявил, что не знает подробностей о возможной гибели основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен», — сказал Байден. На вопрос журналистов, считает ли он Владимира Путина ответственным за крушение самолета, президент США ответил: «В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин. У меня нет достаточных сведений для ответа».

Вечером 23 августа самолет, принадлежавший основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, разбился в Тверской области. По данным Росавиации, бизнесмен и командир частной военной компании Дмитрий Уткин числятся в списках пассажиров.

Близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone сообщил, что Пригожин и Уткин погибли. Другой канал, связанный с наемниками, призвал не публиковать непроверенные данные о судьбе Пригожина.

Крушение самолета Пригожина произошло ровно через два месяца после мятежа основателя ЧВК.

По информации «Интерфакса», поисковая операция на месте крушения бизнес-джета Пригожина завершена. Найдены тела 10 человек.