Елена Милашина считает, что причиной нападения на нее и адвоката Александра Немова стали их поиски бывшего чеченского силовика Ясина Халидова, который сбежал со службы

19-летний Ясин Халидов — бывший сотрудник ОМВД по Шалинскому району и транспортного ОМОНа Управления Росгвардии по Чечне. По данным Милашиной, он работал в полиции с 17 лет, а после перевода в Росгвардию активно участвовал в оперативной деятельности сотрудников местного Центра по противодействую экстремизму МВД (Центра «Э»).

В сентябре 2022 года в возрасте 18 лет Халидова отправили в составе Росгвардии на войну в Украине, где он пробыл четыре месяца — до января 2023 года. Росгвардеец дважды пытался уволиться со службы: во время пребывания в Украине и после возвращения оттуда в Чечню. Первый раз ему отказали, а затем, по данным «Новой газеты», неофициально задержали «из-за подозрений в нелояльности». Ему пригрозили, что, если он не прекратит попытки уволиться со службы, против него возбудят уголовное дело о терроризме.

В конце января Халидов сбежал из одного из подразделений чеченской полиции, где его удерживали, и уехал из Чечни. Он обратился за помощью к чеченским блогерам Ибрагиму и Байсангуру Янгулбаевым, которых связывают с телеграм-каналом 1ADAT. Милашина утверждает, что в обмен на побег из России Янгулбаевы потребовали, чтобы Халидов рассказал и передал им всю имеющуюся у него информацию о службе в чеченской полиции и участии в войне в Украине. В ответ Халидов просил опубликовать эту информацию после того, как он уедет из России. Однако анонс расследования в 1ADAT вышел до отъезда Халидова. По данным «Новой газеты», после этого к семье Халидова приехали чеченские силовики, задержали и избили его родственников.

В итоге Янгулбаевы опубликовали расследование. В нем говорилось, как силовики из Центра «Э» по Чечне устраивают провокации против жителей республики и чеченцев за рубежом, а потом отчитываются, как раскрывают террористические организации и предотвращают теракты. В частности, Халибов рассказал, что помогал вербовать чеченскую молодежь для участия в нападениях на «кадыровцев», после чего их сажали или убивали.

После этого Халидов вынужден был скрываться от бывших коллег и в итоге обратился к правозащитникам. Те пытались отговорить его от выезда из России, но 20 мая бывшего чеченского силовика задержали на погранпункте Исилькуль в Омской области при попытке перехода границы с Казахстаном. Милашина пишет, что поводом для задержания стала ориентировка, разосланная сотрудниками Центра «Э» по Чечене в центры противодействия экстремизму всех российских регионов. В итоге Халидова передали сотрудникам МВД в Омске, после чего он исчез. Журналистка, родственники и адвокаты Халидова предполагают, что его забрали чеченские силовики.

Адвокаты Халидова — Александр Немов и Александр Караваев — ездили в Чечню в поисках подзащитного. В республиканском МВД им не сообщили, где Халидов. Также защитники и журналисты «Кавказ. Реалий» отправляли несколько запросов о местонахождении чеченца, в том числе в МВД и ФСБ по Омской области, а также в руководство Росгвардии. Они остались без ответа.

Братья Янгулбаевы заявили «Кавказ. Реалии», что изначально собирались помочь Халидову, но разорвали отношения с ним, выяснив детали биографии бывшего силовика. По их словам, он в том числе рассказал им, «как фабриковали дела против мирных украинцев в оккупированном Энергодаре, выдавая их за агентов СБУ».

Янгулбаевы утверждают, что в Украине Халидова задержали за употребление запрещенных веществ, после чего он подался в бега, чтобы избежать наказания.

По словам братьев, после прекращения общения с Халидовым они поделились информацией о нем с правозащитниками и журналистами, включая Милашину, но те не отреагировали. Янгулбаевы считают, что опубликованная в их расследовании «общественно значимая» информация не повлияла на судьбу полицейского, поскольку им и до этого интересовались силовики.

«Мы воюем с кадыровцами любыми методами. Тот же Ясин, оказавшись в эмиграции, мог использоваться чеченскими силовиками для провокаций, раз успешно работал так в самой республике. Помогать таким людям мы никогда не будем», — заявили Янгулбаевы.