СК возбудил уголовное дело по факту нападения на Елену Милашину и Александра Немова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Дело возбуждено по статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней (112 УК РФ) и легкой (115 УК РФ) тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений с применением оружия. Максимальное наказание по этим статьям составляет соответственно пять и два года лишения свободы.

В СК отметили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.

У Елены Милашиной после нападения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные (до 14) переломы кистей рук и множественные ушибы мягких тканей. Немов сообщил, что у него «выявлено бесконечное множество гематом и ушибов» и ножевое ранение.