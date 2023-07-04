«Команда против пыток»

В Грозном утром 4 июля напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на вынесение приговора . Их жестоко избили. Пострадавших госпитализировали в Беслан в Северной Осетии, откуда их готовятся перевезти в Москву. Представители российских властей, а также пропагандисты и «военкоры» неожиданно сделали ряд заявлений в поддержку Милашиной и Немова, хотя обычно в подобных случаях высказываются куда сдержаннее. «Разобраться» пообещал даже глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее открыто угрожал Милашиной. Уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова еще не возбуждено.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом уже занимается полномочный представитель президента по правам человека при президенте РФ [Татьяна] Москалькова, которая уже обратилась и в Следственный комитет республики, и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения. Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ:

Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны.

Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству:

Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требует жесткой реакции правоохранительных органов.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

Нападение на журналиста — неприемлемо, мы надеемся, что правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для наказания виновных.

Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике:

Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с . Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль!

Евгений Попов, замглавы комитета Госдумы по информполитике, пропагандист:

Вне зависимости от политических взглядов — нападение на людей, журналистов, активистов считаю вопиющим и недопустимым. Грозный — один из самых безопасных городов в стране. Таким должен и оставаться.

То, что сделали с Милашиной, — это гнусное и омерзительное преступление. И с юридической стороны. И со стороны моральной: бить и унижать женщину — это особая степень падения. Александр Хинштейн полагает, что Генпрокуратура должна взять дело под особый контроль. Равно как и Следственный комитет. Женя Попов тоже отправит запросы. Главное, чтобы от этого всего был толк. На эту ситуацию должна жестко отреагировать и правоохранительная система, и государство в целом. Лене Милашиной скорейшего выздоровления.

Евгений Ревенко, замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме:

Насилие в отношении журналистов вне зависимости от их взглядов недопустимо. И здесь я солидарен и с коллегами из комитета по информполитике Госдумы, Союза журналистов России и СПЧ. Мы живем и выстраиваем правовое государство. И только в правовом поле должны решать все возникающие вопросы.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы — в обращении к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину:

В Грозном вооруженные люди жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Прошу вас задержать преступников и возбудить уголовное дело.

Реакция главы любого региона в таких случаях должна быть однозначной. Срочная помощь пострадавшим и личный контроль за правосудием над каждым, кто позволяет себе такие преступления на территории России. «Новые люди» призывают Рамзана Кадырова взять эту ситуацию на личный контроль. Вседозволенность внутри страны не может остаться безнаказанной. Наши депутаты призывают провести парламентское расследование с включением в рабочую группу депутатов от Чечни.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:

Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение. Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую. Призываем всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации.

Возмущены нападением на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину за осуществление ими своей профессиональной деятельности. Требуем немедленного возбуждения уголовного дела, поиска преступников по горячим следам и взятия дела на контроль.

Александр Брод, член Совета по правам человека при президенте РФ:

Инцидент вопиющий.

Ева Меркачева, журналистка «Московского комсомольца», член Совета по правам человека при президенте РФ:

Ситуация, конечно, запредельная. Я со своей стороны как правозащитник подготовила запросы в первую очередь Рамзану Кадырову. Считает ли он допустимым, когда такие вещи происходят на территории республики, связывает ли он это с определенным отношением к женщине, на суд которой ехала Милашина, считает ли он нормальным, когда женщину пытают, избивают, считает ли он допустимым, когда препятствуют журналистской деятельности.

По избиению журналистки в Грозном. Смотрю сейчас фото и видео женщины с переломанными пальцами, обритой головой, залитой зеленкой. И мне в этом случае все равно, о чем писала Милашина и как. Оправдывать избиение журналиста и женщины ее политической или идеологической позицией — это изначально ущербно. Так можно далеко зайти в оправдании криминала.

Александр Харченко, «военкор» РИА Новости:

Если оставить безнаказанным это преступление сегодня, то завтра могут постучаться к другим журналистам. Помните об этом, когда говорите, что Милашина заслужила такое обращение. Мне никогда не была близка ее позиция, но ведь и я многих раздражаю. В Конституции у нас закреплен принцип свободы слова. И никому не позволено его нарушать.

Антон Красовский, бывший сотрудник RT:

Нападение, да еще такое отвратительное, какое-то старомодно-убогое на Милашину — хороший повод Рамзану Ахматовичу доказать, что Чечня — это Россия. Найти и наказать. Только так. Ну а любой человек, что пишет сейчас, мол, и правильно, Милашина — враг России, расписывается в том, что друзья России — это обычные бандиты. Головорезы с лесной дороги. И что Россия должна быть их страной.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Волкову В. Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном.

Мансур Солтаев, омбудсмен Чечни:

Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией.

Ахмед Дудаев, министр печати Чечни:

Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко.

Рамзан Кадыров, глава Чечни:

Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем.

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