В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова У журналистки закрытая черепно-мозговая травма и сломаны пальцы рук. У адвоката ножевое ранение

Утром 4 июля в Грозном напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Автомобиль, в котором находились Милашина и Немов, по дороге из аэропорта в Грозный перехватили люди в масках. Журналистку и адвоката били дубинками и ногами, в том числе по лицу. У них отобрали телефоны и потребовали их разблокировать; их технику и документы уничтожили, сообщила «Новая газета». Сергей Бабинец, руководитель «Команды против пыток», рассказал, что нападавшие «припомнили Милашиной и Немову все суды и дела», которыми они занимались. «Это явно не бандитское нападение, а нападение за их деятельность», — подчеркнул он.

Милашина и Немов доставлены в местную больницу. У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломаны пальцы на руках. «У журналистки ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя, сообщают коллеги», — пишет «Мемориал». Милашина несколько раз теряла сознание, сообщила «Новая газета», отметив, что результаты Милашиной врачи на руки не выдают. Немов, помимо травм, получил ножевое ранение.

Журналистка «Новой газеты» и адвокат прилетели в Грозный на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Мусаева — мать бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева и одного из предполагаемых основателей оппозиционного чеченского движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. На нее завели дело о насилии в отношении полицейского. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что во время перевозки из Нижнего Новгорода Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Прокурор просит приговорить Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Что произошло с Заремой Мусаевой и ее семьей

Что происходит с людьми, которых Рамзан Кадыров объявил своими врагами? «Медуза» рассказывает об этом на примере семьи Янгулбаевых

Что произошло с Заремой Мусаевой и ее семьей

Что происходит с людьми, которых Рамзан Кадыров объявил своими врагами? «Медуза» рассказывает об этом на примере семьи Янгулбаевых

В «Новой» подчеркнули, что Милашина приехала в Чечню в служебную командировку, но теперь, сообщила «Медузе» «Новая газета», «у нее физически нет возможности продолжать». Немов, несмотря на полученные ранения, собирается продолжить заниматься делом Мусаевой и представлять ее интересы в суде.

По просьбе редакции «Новой» вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Руководитель «Команды против пыток» опубликовал фото, на котором Милашина из больницы разговаривает с Москальковой.

Руководство Чечни угрожало Елене Милашиной в связи с делом Заремы Мусаевой. Глава республики Рамзан Кадыров в начале 2022 года назвал журналистку «Новой газеты» и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. Сообщалось, что Милашина после угроз Кадырова собирается временно покинуть Россию. «Медуза», «Дождь» и «Новая газета» призывали защитить журналистов и остановить Кадырова.

В 2020 году на Елену Милашину уже нападали в Грозном. Журналистка «Новой» приехала в Чечню в связи с делом Ислама Нуханова, опубликовавшего видео о элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова, и обвиненного в незаконном хранении оружия. На Милашину и Дубровину напали у входа в гостиницу и избили их.

чеченские власти против журналистов

Обязанность государства — защитить журналистов от Кадырова Заявление редакции «Медузы»

чеченские власти против журналистов

Обязанность государства — защитить журналистов от Кадырова Заявление редакции «Медузы»