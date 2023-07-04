В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Их жестоко избили, журналистке сломали пальцы

Журналистку и адвоката, сообщил «Мемориал», били ногами, в том числе по лицу, угрожали убийством, приставляли пистолет к голове. При избиении им говорили: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите».

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали в Чечне. Автомобиль, в котором находилась Милашина и Немов, по дороге из аэропорта в Грозный перехватили люди в масках, пишет «Новая газета». Милашину и Немова жестоко избили, уничтожили технику и документы.

Немов с трудом говорит и передвигается, у Милашиной сломаны пальцы, она периодически теряет сознание, говорится в сообщении правозащитной организации. «У журналистки, ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя, сообщают коллеги», — пишет «Мемориал».

У Немова, сообщает «Команда против пыток», по предварительным данным, ножевое ранение в ногу.

Обновление: «Новая газета» сообщили «Медузе», что у Елены Милашиной уничтожили все документы и технику. Состояние Милашиной и Немова врачи оценивают как средней тяжести. «У Лены физически нет возможности продолжать командировку», — сообщила «Новая», добавив, что Немов продолжит заниматься делом Мусаевой.

В Грозный Милашина и Немов приехали на вынесение приговора .

Сергей Бабинец, руководитель «Команды против пыток», сообщил, что избивавшие Милашину и Немову «припоминали им все суды и дела», которые они освещали. «Это явно не бандитское нападение, а нападение за их деятельность», — подчеркнул он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале 2022 года открыто угрожал Елене Милашиной, освещавшей дело Заремы Мусаевой. Кадыров тогда назвал журналистку «Новой газеты» и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. Сообщалось, что Милашина после угроз Кадырова собирается временно покинуть Россию. «Медуза», «Дождь» и «Новая газета» в совместном обращении призывали защитить журналистов и остановить Кадырова.

Подробно о деле Заремы Мусаевой и ее семьи

Что происходит с людьми, которых Рамзан Кадыров объявил своими врагами? «Медуза» рассказывает об этом на примере семьи Янгулбаевых

Подробно о деле Заремы Мусаевой и ее семьи

Что происходит с людьми, которых Рамзан Кадыров объявил своими врагами? «Медуза» рассказывает об этом на примере семьи Янгулбаевых