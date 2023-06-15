Прокурор запросил пять с половиной лет колонии для Заремы Мусаевой

Прокурор в ходе прений в суде в Чечне попросил приговорить к пяти с половиной годам колонии общего режима жену бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Об этом сообщила «Команда против пыток».

Мусаеву обвиняют в применении насилия к полицейскому (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Зарема Мусаева — мать бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева и одного из основателей оппозиционного чеченского движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева.

В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. Ее арестовали на 15 суток, а затем отправили в СИЗО в Грозном по делу о насилии в отношении полицейского. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что во время перевозки из Нижнего Новгорода Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».

5 июня Абубакар Янгулбаев рассказал, что Мусаеву госпитализировали. По его словам, за полтора года в СИЗО у нее ухудшилось зрение, она практически не может передвигаться из-за прогрессирующей боли в спине.

Рамзан Кадыров после похищения Мусаевой говорил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Члены семьи Мусаевой покинули Россию.

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