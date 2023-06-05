«Человека просто убивают в тюрьме. Без какой-либо вины». Сыновья Заремы Мусаевой, которую полтора года держат в СИЗО в Грозном, сообщили об ухудшении ее здоровья

Жена бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, которая полтора года находится под арестом в Грозном, попала в больницу. Об этом сообщил ее сын, бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев.

С чем именно связана госпитализация Мусаевой, он не уточнил. По его словам, за полтора года в СИЗО у нее ухудшилось зрение, она практически не может передвигаться из-за прогрессирующей боли в спине.

«Ее перевозят на коляске, она не может пользоваться прогулками, ей тяжело даются суды. И самое опасное — это сахарный диабет второй степени, который требует постоянного наблюдения и лечения, для сдерживания прогрессии. Человека просто убивают в тюрьме. И это без какой-либо вины», — написал Янгулбаев.

«Команда против пыток» сообщает, что три недели назад суд в Грозном решил, что здоровье Мусаевой «не вызывает никаких сомнений».

Абубакар Янгулбаев — бывший юрист «Комитета против пыток». Его брат Ибрагим — один из руководителей оппозиционного чеченского движения «Адат». Их отец Сайди Янгулбаев — судья Верховного суда Чечни в отставке. В январе 2022 года чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде мать братьев Янгулбаевых Зарему Мусаеву. Ее арестовали на 15 суток, а затем отправили в СИЗО по делу о насилии в отношении полицейского (часть 2 статьи 318 УК РФ). Рамзан Кадыров после похищения Мусаевой говорил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Муж Мусаевой вместе с дочерью из-за угроз покинули Россию.

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