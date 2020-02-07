«Сложно сосчитать, сколько раз лично я получала от Рамзана Ахматовича публичные угрозы». Елена Милашина рассказала о нападении в Грозном

Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина, на которую вечером 6 февраля напали в Грозном, рассказала о подробностях произошедшего.

Милашина выразила уверенность, что нападение было подготовлено «явно на скорую руку». По ее мнению, нападавшие узнали о том, в какой гостинице она остановилась, из-за фотографии ящика с черемшой из супермаркета, находящегося на первом этаже гостиницы. Эту фотографию за несколько часов до нападения журналистка выложила в фейсбуке.

Журналистка выразила уверенность, что нападение связано с , из-за которого она и находившаяся с ней в момент нападения адвокат Марина Дубровина приехали в Чечню.

Милашина также отметила, что работая в Чечне, неоднократно получала угрозы от властей. «Мне сложно сосчитать, сколько раз лично я получала от Рамзана Ахматовича [Кадырова] публичные угрозы», — сказала она.

Чеченская полиция проводит проверку после заявления Милашиной и Дубровиной о нападении.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность инцидентом и призвал власти в кратчайшие сроки расследовать его.