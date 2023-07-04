Суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии

Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву — мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и предполагаемого сооснователя оппозиционного чеченского движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева — к 5,5 годам колонии, сообщает «Команда против пыток».

Суд признал Мусаеву виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.

Зарема Мусаева — супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. Сначала ее отправили в спецприемник, а потом в СИЗО по делу о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она напала на участкового, который составлял на нее административный протокол. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, она якобы «чуть не лишила [сотрудника полиции] глаза».

После похищения Мусаевой Янгулбаевы покинули Россию. У Мусаевой, по информации близких, за полтора года в СИЗО ухудшилось зрение, кроме того, она почти не может передвигаться из-за боли в спине.

Утром 4 июня, в день оглашения приговора, на адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые ехали на оглашение приговора Мусаевой, напали люди в масках. Журналистку и адвоката жестоко избили, а также у них отобрали телефоны и уничтожили всю технику и документы. Позднее у Милашиной была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы пальцев рук.

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