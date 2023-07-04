«А вот сейчас мы тебя убьем» Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов рассказали, как полтора десятка человек избили их в Грозном. Краткий пересказ

Елена Милашина:

Прилетели в Грозный, сели в такси, отъехали метров 500. Проехали базу «Севера», нас нагоняют три машины, там не меньше 10-15 человек. Они выкинули таксиста из машины и нас вниз головой. Попытались завязать мне руки за спиной, Сашу, видимо, ударили ножом — у него кровь. Проехали немного и заглохли. Нас затащили в овраг и начали избивать. Они очень хорошо понимали свои возможности и ограничения, знали что делают. Они спешили и жестко требовали пароли от техники. Сашу жестко били, ему прямо говорили: защищай у себя, здесь защищать не надо. Они меня обрили. Грозили отрезать пальцы, стали их ломать, но нет, не сломали. Сотрясение мозга есть, а переломов нет. Они как ушли: сказали считать до ста, уткнули в землю, мы с Сашей лежим, считаем, поднимаемся — они прибежали, побили сильно и опять сказали считать до ста. И все. Они ничего не взяли, их интересовала только техника. Это связано с нашей профессиональной деятельностью в Чечне.

Александр Немов:

Мы отъехали на такси от аэропорта около 200 метров, когда автомобиль прижала другая машина. Из трех машин вышли 10-12 человек в масках, они выкинули из такси водителя, после чего проехали с нами 150 метров. Остановились, выволокли нас, бросили на обочину и начали избивать ногами и палками по лицу и всем частям тела. Ударили меня ножом в ногу. Говорят, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо. Сказали, что меня якобы предупреждали, когда за мной устроили наружку: это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем. Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Потом забрали всю технику, телефон, ноутбук, сказали — считать до ста, продолжая избивать.

Это примерный пересказ комментариев Елены Милашиной и Александра Немова, которые они дали после нападения в Грозном 4 июля.

подробнее на «Медузе»

В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова У журналистки закрытая черепно-мозговая травма и сломаны пальцы рук. У адвоката ножевое ранение

подробнее на «Медузе»

В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова У журналистки закрытая черепно-мозговая травма и сломаны пальцы рук. У адвоката ножевое ранение