Елену Милашину и Александра Немова доставили спецбортом на лечение в Москву после нападения в Грозном Уголовное дело все еще не возбуждено, в Кремле предлагают подождать

Утром 4 июля в Грозном жестоко избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали в столицу Чечни на оглашение приговора . Спустя сутки Следственный комитет все еще не сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения, хотя с требованием начать расследование выступали многие российские чиновники. Из Чечни Милашину и Немова перевезли в Беслан, а затем отправили спецбортом в Боткинскую больницу в Москве. Бизнес-джет оплатили «частные лица».

В ночь на 5 июля Елену Милашину и Александра Немова, получивших серьезные травмы после нападения в Грозном, доставили спецбортом в Москву. Их сопровождали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Последний организовывал вывоз журналистки и адвоката из Беслана в Москву.

К 4 утра они уже были в одной из московских больниц, сообщил Венедиктов. На фотографии, которую он выложил в своем телеграм-канале, можно заметить вывеску Боткинской больницы.

Кроме того, Венедиктов опубликовал видео из самолета, на котором Милашина рассказывает, как нападавшие хотели отрезать ей палец, чтобы разблокировать ее мобильный телефон. «Айфон в этот момент решил проявить свой характер, это же мой айфон. И перестал реагировать на мой отпечаток. И они перестали его резать», — говорит на видео Милашина.

Адвокат Александр Немов днем 5 июля поблагодарил всех врачей и рассказал, что, помимо ножевого ранения, у него диагностировано множество гематом и ушибов. «Я даже не знаю, что тут сказать. Огромная благодарность всем врачам, как во Владикавказе, так и в Москве. Невероятно высокий уровень сопереживания. Подробностей по здоровью сообщать не хочу. Выявлено бесконечное множество гематом и ушибов, ножевое ранение. Динамика хорошая», — рассказал он «Команде против пыток».

Самолет, на котором эвакуировали Милашину и Немова, оплатили «частное лицо или частные лица», рассказал в эфире «Дождя» Алексей Венедиктов. Их имена бывший главред «Эха» не назвал. По словам Венедиктова, в районе 11 утра 4 июля ему позвонил Муратов и попросил подумать над «путями эвакуации» журналистки и адвоката из Беслана в Москву. Венедиктов составил список из 12 человек, которые «могли бы помочь», и начал их обзванивать. Первый же собеседник рассказал ему о человеке, который «занимается самолетами в России» и организует перелеты бизнес-джетами. «Я связался с ним, и в течение часа у нас был самолет, и затем встал вопрос, [нужна ли] медицинская команда <…> Было принято решение, что с нами летят два врача, потому что у Александра Немова была колотая рана бедра, нож поворачивали, извините за подробности», — рассказал Венедиктов.

Елена Милашина, Алексей Венедикто и Дмитрий Муратов на борту бизнес-джета в Москву Telegram Алексея Венедиктова

Он не стал говорить название компании, которая предоставила самолет. Венедиктов утверждает, что это «люди, которые занимают этим давно, это частная компания, которая оказывает услуги бизнес-авиации». После переговоров журналист позвонил руководителю компании-перевозчика и спросил, сколько это стоит. «На что мне было сказано: вы знаете, Алексей Алексеевич, все уже урегулировано. <…> Поэтому сказать точно, что я знаю, кто заплатил за этот рейс… Это не государственная корпорация, это частное лицо или частные лица. Я не знаю даже цены. Я попросил сына погуглить цену, он погуглил до этого, и мы поняли, что это может стоить пару десятков тысяч евро», — рассказал Венедиктов.

Спустя более суток после нападения на Милашину и Немова уголовное дело все еще не заведено. Днем 4 июля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нападения. Расследовать произошедшее требовали в Совете Федерации, Госдуме, Совете по правам человека и Союзе журналистов России. Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее открыто угрожавший Милашиной, пообещал «разобраться» и установить личности нападавших.

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«Нападения на журналистов безотносительно их позиции — преступны и недопустимы» Что российские чиновники, депутаты и пропагандисты (неожиданно) говорят о нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова

В Кремле предложили «дождаться» информации о возбуждении уголовного дела. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов на брифинге о том, почему уголовное дело еще не заведено: «Вы видите, что были даны все поручения председателем Следственного комитета и работа сейчас ведется. Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена и все действия сейчас предпринимаются». Накануне Песков говорил, что «речь идет об очень серьезном нападении», которое требует достаточно энергичных мер».

Елена Милашина — о нападении в Грозном Meduza