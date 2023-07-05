Елена Милашина прошла обследование в московской клинике. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы и ушибы
Источник: Новая газета
Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина прошла обследование в московской клинике, сообщает издание в своем телеграме.
У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные (до 14) переломы кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.
Новость дополняется.
Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили утром 4 июля в Грозном, куда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой.
Следственный комитет до сих пор не возбудил уголовное дело по факту нападения.