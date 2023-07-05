Елена Милашина прошла обследование в московской клинике. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы и ушибы

Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина прошла обследование в московской клинике, сообщает издание в своем телеграме.

У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные (до 14) переломы кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.

Новость дополняется.

Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили утром 4 июля в Грозном, куда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой.

Следственный комитет до сих пор не возбудил уголовное дело по факту нападения.