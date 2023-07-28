Управление Следственного комитета по Чечне возбудило новое уголовное дело из-за избиения в Грозном журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов со ссылкой на Немова и уведомления, полученные от чеченского СК.

В СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по шести статьям:

незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 127 УК РФ);

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и повреждением имущества (часть 3 статьи 144 УК РФ);

разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 162 УК РФ);

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством (пункты «а» и «в» часть 2 статьи 166 УК РФ);

угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении прокурора, следователя, защитника, эксперта, специалиста (часть 4 статьи 296 УК РФ);

похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов (часть 1 статьи 325 УК РФ).

Сам Немов рассказал, что его «положительно удивило» наличие статьи о воспрепятствовании правосудию. «То есть следствие восприняло мои показания о том, что нападение было связано с моей работой по уголовному делу в качестве защитника», — сказал он. Адвокат добавил, что, по его мнению, необходимо также возбуждать дело по статье о причинении вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК РФ) из-за ножевого ранения, которое ему нанесли нападавшие.

Немов также сообщил, что следствие объединило в одно уголовные дела, возбужденные после нападения. Потерпевшим также признан водитель такси, который вез адвоката и журналистку из аэропорта.

Официально Следственный комитет не сообщал о новом уголовном в связи с нападением на Милашину и Немова.

4 июля в Грозном жестоко избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягкий тканей, у Немова — ножевое ранение, множество гематом и ушибов. Следственный комитет только спустя почти двое суток возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней (112 УК РФ) и легкой (115 УК РФ) тяжести.

Читайте также

«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном

Читайте также

«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном