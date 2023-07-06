«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном

Анна Артемьева / Новая газета / AP / Scanpix / LETA

Утром 4 июля в Грозном жестоко избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немцова, которые приехали на оглашение приговора . У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягкий тканей, у Немова — ножевое ранение, множество гематом и ушибов. Следственный комитет только спустя почти двое суток возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней (112 УК РФ) и легкой (115 УК РФ) тяжести. О подробностях нападения и избиения в Грозном Елена Милашина подробно рассказала в монологе на сайте «Новой газеты». «Медуза» публикует цитаты из него.

О поездке в Грозный и слежке

С Сашей Немовым мы встретились во Внуково. Пошли на регистрацию, все было нормально. Посадку объявили вовремя, но потом начали задерживать вылет по непонятной причине. Самолет был забит, это популярный рейс, дешевый. Но Саша мне написал эсэмэску перед полетом, что у него весь ряд свободен. Ну, как бы, «переходи ко мне». Я прочитала эту эсэмэску, поднялась посмотреть на Сашин ряд и вижу, что там двое человек уже сидят. И вот Саша считает, что этих двоих посадили уже в последний момент и что это были люди непростые. Ну, скажем так, сотрудники силовых структур, которые отслеживали, летит ли Саша, лечу ли я, летит ли кто-то еще или мы только вдвоем.

Похищение в Грозном

Мы проехали, наверное, метров пятьсот от шлагбаума аэропорта, я пила кофе — и вдруг мы съезжаем на обочину. Я увидела в противоположное окно машину с людьми в черных платках. Ну, знаете, такие платки на лицо, моду на них вагнеровцы ввели. И оказалось, что и с этой стороны тоже машина, и сзади тоже машина — то есть три машины, и все произошло просто вот мгновенно. Нас заставили съехать на обочину, водителя из машины вытащили, к нам засели несколько вот этих вот мужчин и начали нас бить. Наклонили нас так, чтобы головы были ниже колен, в этот же момент, как мы потом поняли, пырнули Сашу в ногу ножом, а мне очень сильно ударили по шее.

Их задача была — чтобы мы не видели, куда нас везут. Но далеко нас и не увезли, потому что, видимо, у водителя остался ключ, а если на определенное расстояние от этого ключа уезжает машина, то мотор глохнет. Нам очень повезло, что они дальше не смогли нас увезти. Потому что если бы нас укатили непонятно куда, непонятно чем бы это все закончилось.

Нападавшие

Когда нас вытащили из машины, я попробовала их разглядеть. Они были в черных рубашках, в черных футболках, в черных штанах, в черных кроссовках, в черных кепках и вот в этих вот платках, тоже, по-моему, черных или камуфляжных. Все как один. Ну, те, кого я видела. Их было много — от 10 до 15 человек. Они были нестарые, совершенно точно, то есть примерно 25–35 лет. Между собой они говорили на чеченском, с нами — по-русски. Это, конечно, были чеченцы.

Чем избивали

Они нас затащили в овраг и начали избивать. Били нас полипропиленовыми палками. Я много раз о таких писала — это такие белые палки, которые используются для сантехники. Они оставляют очень характерные следы: гематома от удара такой палкой черная по краям и более светлая внутри. Когда тебя бьют этими палками, такое ощущение, как будто тебя прижигают чем-то. Вот когда я что-то жарю и нечаянно прикасаюсь к раскаленному противню рукой, у меня ровно такие же ощущения бывают. Как будто что-то раскаленное жалит.

Избиение

Ну, меня избили. Начиная с головы, лица до, в общем, самых ног. До конца. Били еще ногами, били дулом пистолета — и им же пригрозили и мне, и Саше Немову. Сашу избивали тоже очень страшно. Потом в какой-то момент я увидела у них нож, он был со следами крови. Этим ножом они мне грозились отрезать палец на правой руке. Вот этот палец, который паролит мой айфон. Но у меня айфон старенький, и он в этой ситуации взбунтовался и перестал отвечать на тык пальца.

Дальше они били по рукам, по самим кистям палками, требуя выдать им пароль от телефона и от компьютера. В какой-то момент они приложили к моему лбу что-то холодное, и параллельно все пытались получить от меня эти пароли. На секунду я подумала, что это электрошокер, что они сейчас меня будут по голове электрошоком бить. Но оказалось, что это бритвенный станок. Ух, я выдохнула. И, в общем, это было не очень больно. Брили они быстренько. А потом меня облили зеленкой. Они, когда били, запрещали мне кричать. Ну, то есть, говорили: «Молчи, сука». Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть.

Потом они поставили нас на колени и ударили меня пистолетом по затылку. У меня там самая большая гематома сейчас. А Саше приставляли пистолет к затылку и требовали… ну, чтобы он умолял их. Чтобы он пообещал, что никогда больше не приедет в Чечню. И мне говорили: «Хватит писать про нас. Хватит приезжать сюда». «Мы тебя, — они сказали, — в били, ты не поняла, сука».

Второе избиение

В какой-то момент у них, видимо, уже стало время поджимать. Они положили нас с Сашей, заставили считать до ста и ушли. Видимо, как раз пошли отчитываться кому-то, что вот они забрали технику, но не получили пароли от моего айфона и от Сашиного телефона. И мы уже досчитали где-то до шестидесяти, и я говорю: «Саша, они уехали». Мы стали подниматься — и тут они возвращаются! Это был такой ужас… Вот в этот момент я реально испугалась. И они сразу ударом ногой в лицо Сашу опрокинули.

И меня опять начали тоже бить, требуя пароль от айфона. Сказали, что сейчас сломают мне все пальцы, и начали опять планомерно бить палкой по рукам. Видимо, им приказали не возвращаться без пароля.

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Отъезд нападавших

И теперь они поняли, что ситуация затягивается и что им нужно уходить. И тогда они опять сказали нам считать до ста. И вот в этот момент они уже все, ушли. Мы досчитали почти до ста и поняли, что они реально уехали. Начали подниматься, отряхиваться, собирать свои вещи. Поднялись из этого оврага. Уже подошел этот таксист, который, видимо, пережидал, когда они уедут, чтобы можно было забрать свою машину. И он отвез нас в больницу. Он, в общем, был в шоке, но не удивлен. Потому что это очень привычная ситуация для Чечни.

В больнице

Водитель нас привез в республиканскую больницу скорой помощи. Сначала там все испугались, конечно. Мы им прямо говорили, на кого мы думаем. Но потом все-таки этот испуг у врачей прошел, и очень профессионально они стали оказывать нам помощь. Я очень благодарна им.

В больницу к нам приехали сотрудники полиции. Я не знаю почему, но ко мне они вообще не подходили. Они ну вот просто присутствовали там. И это, конечно, не та работа, которую нужно делать, чтобы раскрыть это преступление. Потому что найти этих людей при желании можно вот просто по щелчку двух пальцев.