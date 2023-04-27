Министерство иностранных дел РФ отклонило запрос посольства США на консульское посещение 11 мая американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного по о шпионаже.

Как заявили в МИДе, это «ответная мера» на то, что российским журналистам не выдали американские визы для поездки на Совбез ООН вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом представители министерства сообщили в демарше посольству США в Москве.

«В проработке в настоящее время находятся и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена», — добавили в МИД.

Власти США ранее отказались выдать визы российским журналистам, которые собирались 23 апреля вылететь в Нью-Йорк, чтобы осветить работу Лаврова в Совете безопасности ООН. Тогда Лавров заявил, что власти России «не забудут» и «не простят» случившееся. После этого российский дипломатический источник заявил государственным медиа, что не должно быть «никаких сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство».

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге, его поместили под стражу в СИЗО «Лефортово» в Москве. После этого представители властей США неоднократно говорили, что американским дипломатам в Москве не дают консульский доступ к журналисту. Посол США в Москве Линн Трейси впервые посетила журналиста в «Лефортово» 17 апреля.

Госдепартамент США объявил Гершковича «неправомерно задержанным», что, как писала The Wall Street Journal, потенциально открывает путь для обмена. Адвокаты Гершковича рассчитывают, что его обменяют на кого-то из россиян, находящихся в заключении за рубежом, сообщил «Медузе» источник, знакомый с ходом разбирательства.

В апреле 300 иностранных журналистов, работавших в Москве, потребовали от Сергея Лаврова освободить Эвана Гершковича. Также в поддержку журналиста выступали крупнейшие американские медиа.

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