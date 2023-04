300 иностранных журналистов, работавших в Москве, потребовали от Лаврова освободить Эвана Гершковича

Иностранные журналисты, в разное время работавшие в Москве, опубликовали открытое письмо в адрес министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с требованием снять обвинения и немедленно освободить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого арестовали в России по обвинению в шпионаже.

Письмо подписал 301 журналист из 22 стран, в том числе корреспондент BBC News Орла Герин, бывшие сотрудники The New York Times Билл Келлер и Джон Кампфнер, главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник, корреспонденты The Guardian Шон Уолкер и Люк Хардинг и другие.

Мы все работали в России иностранными корреспондентами, кто-то несколько месяцев, кто-то десятилетиями. Мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями.

Эван Гершкович имеет большой и впечатляющий опыт журналистской работы. Мы не сомневаемся, что единственной целью его работы было информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идет в разрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, но делает его журналистом. Журналистика — не преступление. Арест Эвана Гершковича посылает тревожный и опасный сигнал об игнорировании Россией независимых СМИ и демонстрирует безразличие к судьбе молодого, талантливого и честного журналиста.

Журналиста Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. В ФСБ РФ тогда заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По данным «Медузы», перед задержанием Гершкович ездил в Нижний Тагил, где расположено оборонное предприятие «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила, работавшую на «Уралвагонзаводе».

В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали пиарщика Ярослава Ширшикова, сопровождавшего Гершковича во время его рабочей поездки в Екатеринбург. Ширшикова подозревают в оправдании терроризма. Поводом для дела послужил пост в его телеграм-канале «Гусарская бравада» о «военкоре» Владлене Татарском.

