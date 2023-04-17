Посол США в Москве посетила журналиста WSJ Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово». Дипломаты не могли попасть к нему больше двух недель

Посол США в Москве Линн Трейси впервые посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в следственном изоляторе «Лефортово», куда его поместили в конце марта по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается в соцсетях дипмиссии США.

«Сегодня я посетила репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО „Лефортово“. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана. #FreeEvan», — говорится в сообщении, опубликованном от имени Трейси.

Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. С тех пор представители властей США неоднократно заявляли, что американское посольство в Москве ждет получения консульского доступа к журналисту. 12 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она нарушила взятые на себя международные обязательства, поскольку на момент его высказывания так и не допустила дипломатов к Гершковичу.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что вопрос о предоставлении консульского доступа к журналисту «рассматривается и будет решен в надлежащее время в соответствии с консульской практикой и российским законодательством».

ФСБ утверждает, что Эван Гершкович собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По данным «Медузы», перед задержанием журналист ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила, работавшую на «Уралвагонзаводе».

Инициатива арестовать Гершковича исходила от высших должностных лиц российских спецслужб, сообщали источники Bloomberg. Журналисты агентства уверены, что окончательное решение об аресте репортера принимал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле сообщения об этом опровергали.

Госдеп США объявил Гершковича «неправомерно задержанным», что открывает путь к переговорам об обмене.