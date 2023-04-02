«Жестокое оскорбление свободной прессы». The Wall Street Journal — об аресте Эвана Гершковича
Американская газета The Wall Street Journal опубликовала новое заявление с требованием освободить своего корреспондента Эвана Гершковича, арест которого в России издание назвало «жестоким оскорблением свободной прессы». Пресс-релиз размещен на сайте издателя газеты Dow Jones.
«The Wall Street Journal требует немедленно освободить нашего коллегу Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, которого задержали при осуществлении репортерской деятельности в России. Мы знаем, что происходит в мире, благодаря бесстрашным репортажам таких журналистов, как Эван. Дело Эвана — это жестокое оскорбление свободной прессы, которое должно вызвать возмущение всех свободных людей и правительств по всему миру. Ни один репортер никогда не должен быть задержан просто за то, что выполняет свою работу», — сказано в заявлении.
Корреспондента WSJ Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта по делу о шпионаже, сообщила ФСБ России. По версии следствия, он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В Кремле говорили, что Гершковича задержали «с поличным». 30 марта его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, который общался с Гершковичем, говорил, что журналист приезжал в город, чтобы подготовить материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российскому вторжению в Украину. Как узнала «Медуза», Гершкович также ездил в Нижний Тагил, где находится Уралвагонзавод. По данным WSJ, за журналистом следили сотрудники силовых структур РФ.
С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, а также ведущие американские медиа Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico и более 30 руководителей медиа из разных стран. Редакция WSJ призвала администрацию Байдена рассмотреть возможность «дипломатической и политической эскалации» и выслать посла РФ и всех российских журналистов из США. Американские власти призвали всех граждан США уехать из России.