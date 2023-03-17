CNN: США взвесят риски и выгоды от полетов дронов над Черным морем после того, как с одним из них столкнулся российский истребитель

Власти США решили провести дополнительный анализ затрат и выгод от полетов американских беспилотников над Черным морем в связи с тем, что американский дрон MQ-9 Reaper разбился после того, как его задел российский боевой самолет. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Пока такой анализ не завершен, США решили не прекращать полеты дронов полностью. Так, военные отправили ту же модель беспилотника MQ-9 Reaper примерно в тот же район Черного мора для осмотра места крушения и наблюдения за действиями российских военных, начавших поиск обломков американского дрона. По неофициальным оценкам американской стороны, как минимум часть обломков россиянам удалось достать, но программное обеспечение MQ-9 Reaper американская сторона стерла.

Однако, по словам источников CNN, американские военнослужащие «внимательно изучают» маршруты беспилотников США над Черным морем и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с Россией в связи с регулярными полетами российских истребителей в районе Крыма.

«Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута [для беспилотников] с риском эскалации конфликта с Россией», — пишет издание.

По версии США, беспилотник MQ-9 Reaper разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта. Ранее источники CNN рассказали, что причиной крушения стало то, что два российских истребителя сбросили топливо прямо перед дроном, а потом один из них столкнулся с ним, повредив винт.

В Минобороны России подтвердили крушение беспилотника, но не контакт российского истребителя с ним. По версии российского военного ведомства, дрон перешел в неуправляемый полет и разбился «в результате резкого маневрирования». В Кремле также заявили, что физического контакта самолета с дроном не было. Позднее Пентагон обнародовал видео с разбившегося MQ-9 Reaper, на котором показано, как к дрону приблизился один из Су-27 и сбросил топливо рядом с ним, а также заметен поврежденный винт беспилотника.

Власти США сочли действия российских пилотов непреднамеренными, ставшими следствием «глубокой некомпетентности». После инцидента над Черным морем министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.