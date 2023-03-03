Reuters: поврежденные газопроводы системы «Северный поток» законсервируют, планов по их ремонту нет

Газопроводы системы «Северный поток», поврежденные осенью 2022 года, будут законсервированы. Планов по их ремонту и вводу в эксплуатацию в ближайшее время нет, пишет Reuters со ссылкой на источники, в том числе из России.

По словам двух собеседников агентства, Москва не считает, что в обозримом будущем ее отношения с Западом улучшатся настолько, чтобы газопроводы снова понадобились.

Один источник Reuters из России сказал, что Москва считает проект «похороненным». Два других заявили, что газопроводы будут сохранены для возможного возобновления работы в будущем.

Это может произойти, если сжиженный природный газ из США, который страны ЕС сейчас используют для замещения части поставок из России, станет слишком дорогим, сказал один из собеседников Reuters.

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В сентябре 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о разрушении обеих ниток газопровода «Северный поток — 1» и одной из двух ниток «Северного потока — 2». Оба газопровода идут из России в Германию по дну Балтийского моря. На тот момент они не действовали: прокачка газа по «Северному потоку — 1» была остановлена, а «Северный поток — 2» так и не ввели в эксплуатацию.

Власти Швеции, Дании и Германии начали расследовать происшествия на газопроводах. Шведские правоохранительные органы, обследовав места утечек на «Северном потоке», подтвердили версию о взрывах газопроводов и заявили о следах взрывчатки. На трубах обнаружили пробоины, как сообщалось, диаметр одной из них составил восемь метров. «Газпром» сообщал, что начал искать решение для ремонта газопроводов.

На Западе в подрыве «Северного потока» заподозрили Россию. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах «англосаксов». В феврале известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш выпустил статью, в которой обвинил в подрыве «Северного потока» власти и спецслужбы США. В Кремле назвали это «очень важным материалом».