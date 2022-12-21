The Washington Post: на Западе начали сомневаться в причастности России к подрывам «Северных потоков». За три месяца расследования доказательств этому не нашли

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После трех месяцев расследования , произошедших в сентябре, их не удалось однозначно связать с Россией. Такой позиции придерживаются более 20 представителей дипломатических и разведывательных служб в девяти странах Запада, опрошенные газетой The Washington Post.

Часть опрошенных по-прежнему считают Россию главным подозреваемым, при этом заявляя, что однозначно приписать ответственность за взрывы какой-либо стране может быть невозможно.

Сторонники версии о том, что за диверсией стоит РФ, также предполагают, что мотивом взрывов могло быть желание Москвы подорвать сплоченность стран НАТО и лишить их союзников, которые зависят от российских источников энергии.

Другие западные официальные лица говорят о непричастности РФ к диверсиям на «Северных потоках». Даже те источники газеты, которые знакомы с деталями расследования, не могут окончательно связать Россию со взрывами. «Нет никаких доказательств, что за этой диверсией стояла Россия», — заявил один из собеседников газеты.

Кроме того, пишет The Washington Post, американская разведка, которая регулярно перехватывает переговоры российских чиновников и военных, пока не заметила сообщений о том, что РФ приписывает атаку себе или хотя бы пытается скрыть свою причастность.

При этом никто из опрошенных газетой не сомневается, что подрыв газопроводов был намеренным. Источник в правительстве Германии, которая проводит собственное расследование взрывов, заявил, что взрывчатка, вероятно, была заложена снаружи трубопроводов. В свою очередь глубина, на которой произошли взрывы (около 70 метров), расширяет список подозреваемых, отмечается в статье.

Несколько собеседников The Washington Post сожалеют, что так много мировых лидеров поспешили обвинить в диверсии Москву, не приняв во внимание другие страны или экстремистские группировки, у которых была возможность совершить подрыв.