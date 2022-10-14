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Швеция, Германия и Дания отказались от совместного расследования утечек на трубопроводах системы «Северный поток». Об этом сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Сначала из совместной следственной группы вышла Швеция, выразившая обеспокоенность по поводу секретности расследования. Затем ее покинула Дания. Теперь каждая страна будет вести собственное расследование, утверждает телеканал.

Немецкая группа следователей уже изучила место утечек с помощью подводного аппарата и сделала фотографии, на которых виден масштаб повреждений. На снимках были зафиксированы четыре пробоины — две на двух нитках «Северного потока -1», еще две — на одной из нитей «Северного потока — 2». Вторая нитка, как и сообщалось ранее, не пострадала.

По данным ARD, одна из пробоин достигает восьми метров в диаметре. Немецкие специалисты, сообщает телеканал, пришли к выводу, что она могла образоваться только в результате использования взрывчатки. Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel, сообщала, что при диверсии на «Северном потоке» могли использовать водолазов или подводную лодку.

6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, подтвердив, что трубопроводы были взорваны. Власти страны отказались делиться предварительными результатами расследования с Россией.

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Утечки на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море были обнаружены в конце сентября. Компания Nord Stream, оператор трубопроводов, заявила, что три нитки из четырех повредили одновременно. Там не знают, сколько времени уйдет на восстановление. Службы безопасности Германии предполагают, что газопроводы восстановлению не подлежат.

По неофициальным данным, во взрывах на комплексах «Северного потока» подозревают как Украину, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов». Он также заявлял, что организовать подрыв мог тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже , был пойман за руку, но остался безнаказанным». По его словам, основными бенефициарами диверсии стали Украина, Польша и США.