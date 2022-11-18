Следователи из Швеции нашли на поврежденных нитках «Северных потоков» следы взрывчатки

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На месте взрывов на газопроводах системы «Северный поток» обнаружили «посторонние предметы» и следы взрывчатки. Об этом заявила служба государственной безопасности Швеции.

Участники расследования подтвердили, что на газопроводах системы «Северный поток» произошла серьезная диверсия, говорится пресс-релизе ведомства. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия были задокументированы сам район и обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. Расследование продолжается.

Ранее полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках «Северного потока — 1» и на одной из ниток «Северного потока — 2». На одной из ниток «Северного потока — 1» обнаружили две «техногенные воронки» глубиной до пяти метров.

Кто устроил взрывы, пока неизвестно. По неофициальным данным, в этом подозревают как Украину и проукраинские силы, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов». Минобороны РФ заявило, что к организации и реализации взрывов причастны представители Военно-морских сил Великобритании. В британском министерстве обороны это отрицали.