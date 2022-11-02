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Компания Nord Stream, оператор «Северного потока — 1», завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода. Об этом сообщается на сайте компании.

По предварительным результатам осмотра места аварии, на морском дне на расстоянии около 248 метров друг от друга обнаружены техногенные воронки глубиной от трех до пяти метров. Участок трубы между воронками разрушен, радиус разлета фрагментов трубы не менее 250 метров. Эксперты продолжают анализировать данные осмотра.

Из-за чего образовались воронки, Nord Stream не уточнила. Также компания ничего не сообщила о характере повреждений второй нитки газопровода.

26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках «Северного потока — 1» и на одной из ниток «Северного потока — 2». Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

Кто устроил взрывы, пока достоверно неизвестно. Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов». Минобороны РФ заявило, что к организации и реализации взрывов причастны представители Военно-морских сил Великобритании. В британском министерстве обороны это отрицали.