В Москве пропала участница Pussy Riot Рита Флорес. Ранее у нее дома прошел обыск, а ее саму задержали

Участница группы Pussy Riot Рита Флорес перестала выходить на связь вскоре после того, как сотрудники правоохранительных органов пришли к ней с обыском и сообщили, что она задержана. Об этом «Медузе» рассказала другая участница Pussy Riot Мария Алехина.

По словам Алехиной, утром 17 февраля Флорес сообщила своему адвокату Даниилу Берману, что в ее квартире в Москве прошел обыск, что она задержана и находится в Мещанском межрайонном отделе Следственного комитета. Флорес не сообщила, с чем связаны обыск и задержание. Она сказала, что у нее отбирают телефон.

Берман приехал по адресу, который ему назвала Флорес, но сотрудники СК сказали, что задержанных у них нет. Телефонный номер, с которого девушка сообщила адвокату о задержании, заблокировал номер Бермана. Где сейчас находится Флорес, неизвестно.

В последние годы Риту Флорес неоднократно задерживали. Летом 2021 года она отбыла 30 суток ареста по обвинению в публикации нацистской символики в инстаграме. В марте 2022 года Флорес рассказала, что ее задержали в Минске и заставили записать видео в поддержку Александра Лукашенко.

Как пишет «Настоящее время», сейчас Флорес проходит свидетельницей по уголовному делу издателя «Медиазоны» Петра Верзилова о «фейках» про армию.

В 2021-2022 годах несколько участниц Pussy Riot уехали из России из-за преследования правоохранительных органов.

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