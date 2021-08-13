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Участнице Pussy Riot Рите Флорес снова дали 15 суток — сразу после предыдущих 15 суток

Источник: Meduza

Тверской суд Москвы арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток. Об этом «Медузе» сообщил адвокат Флорес Дмитрий Захватов.

Риту Флорес задержали накануне — на выходе из спецприемника, где она отбывала предыдущие 15 суток ареста.

Участнице Pussy Riot вменили в вину демонстрацию нацистской символики (статья 20.3 КоАП) из-за сторис в инстаграме с изображением музыканта Билла Каулитца в нацистской форме со свастикой.

С июня в Москве по два ареста подряд получили участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья — режиссер Анна Кузьминых и фотограф Дмитрий Воронцов. Никульшина, Софеев и Кузьминых, отбыв второй арест, покинули Россию. 

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