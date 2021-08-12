Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника после 15 суток ареста

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Участница Pussy Riot Рита Флорес задержана после выхода из спецприемника в Москве, где она отбывала 15 суток административного ареста. Причина задержания пока неизвестна.

Флорес была отправлена под арест 22 июля за «неповиновение законным требованиям сотрудника полиции».

С начала июня в Москве по два ареста подряд получили участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья — режиссер Анна Кузьминых и фотограф Дмитрий Воронцов. Никульшина, Софеев и Кузьминых после отбытия своих вторых арестов покинули Россию.

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