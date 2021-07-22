Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейским

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Суд в Москве арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток, сообщают «Открытые медиа».

Ее обвинили по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП).

Флорес была задержана накануне на выходе из собственного дома, когда, как сообщали представители Pussy Riot, направлялась в спецприемник на свидание к Марии Алехиной.

С начала июня в Москве по два ареста подряд получили участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья — режиссер Анна Кузьминых и фотограф Дмитрий Воронцов. Никульшина, Софеев и Кузьминых после отбытия своих вторых арестов покинули Россию.

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