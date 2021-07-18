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Участница Pussy Riot Вероника Никульшина, освободившаяся после второго за месяц административного ареста, покинула Россию. Об этом она сама рассказала телеканалу «Дождь», где до последнего времени вела утренние эфиры.

Причиной отъезда из страны она назвала преследование участников Pussy Riot и повторные аресты по статье о неповиновении полиции. «Власть пытается что-то сказать», — считает Никульшина.

По словам Никульшиной, 17 июля после выхода из спецприемника она поехала в аэропорт вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым и адвокатом Дмитрием Захватовым. По пути за ними следовали две машины «с номерами несуществующих регионов», а в аэропорту за Никульшиной до регистрации на рейс шли люди из этих машин, рассказала участница Pussy Riot.

Активистка сказала, что планирует вернуться в Россию, предположительно, после сентябрьских выборов в Госдуму.

Обновлено. Никульшина сообщила «Открытым медиа», что улетела в Грузию.

16 июня Веронику Никульшину задержали в Москве, назначив на следующий день 15 суток ареста за неповиновение полиции. В полицейской рапорте сообщалось, что активистка якобы собиралась сорвать мероприятия чемпионата Европы по футболу в Петербурге. 2 июля, на следующий день после выхода из спецприемника, Никульшину вновь задержали и вновь арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.

Аналогичным образом в Москве задерживали и арестовывали других участников Pussy Riot Марию Алехину, Александра Софеева и Анну Кузьминых.

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