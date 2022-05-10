«Счастлива, что мне это удалось» Мария Алехина уехала из России. Она скрылась от полиции в Москве, надев форму курьера Delivery Club, и провела неделю на границе Беларуси и Литвы
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Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России, сообщает газета The New York Times. Она решила покинуть страну, по крайней мере, временно, после того, как 21 апреля суд в Москве заменил ей наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на лишение свободы. По решению суда, Алехина должна была отбыть оставшийся срок наказания — 21 день — в колонии общего режима.
Перед отъездом Алехина находилась в квартире своего друга. Чтобы скрыться от московской полиции, следившей за ней, Алехина переоделась в форму сотрудника службы доставки Delivery Club. Она оставила в квартире мобильный телефон, чтобы избежать слежки. Затем друг довез Алехину до границы с Беларусью. У нее ушла неделя, чтобы пересечь границу с Литвой.
26 апреля стало известно, что МВД России объявило Марию Алехину в розыск, но к тому моменту, пишет NYT, активистка еще оставалась в Беларуси. Алехина пыталась пересечь границу Литвы и Беларуси, используя литовскую визу и российский внутренний паспорт (загранпаспорт у нее забрали).
Когда Алехина первый раз попыталась пересечь границу с Литвой, белорусские пограничники задержали ее на шесть часов, после чего отправили обратно. Во время второй попытки дежурный офицер развернул Алехину, не став ее задерживать.
С третьей попытки участницу Pussy Riot пропустили через границу. По данным NYT, исландский художник Рагнар Кьяртанссон убедил одну из европейских стран выдать Алехиной проездной документ, дающий ей тот же статус, что и гражданину ЕС. Представители страны попросили не называть ее, опасаясь дипломатических последствий. Этот документ тайно переправили в Беларусь Алехиной, после чего она на автобусе доехала до Литвы.
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В Вильнюсе Алехина дала интервью The New York Times. «Я была счастлива, что мне это удалось, потому что это был непредсказуемый и большой „поцелуй“ российским властям. Я до сих пор не до конца понимаю, что я сделала», — сказала она.
Во время интервью в Вильнюсе рядом с Алехиной находились другие участники Pussy Riot, в том числе ее подруга, московский муниципальный депутат Люся Штейн, которая в апреле уехала из России. NYT пишет, что Штейн также покинула страну, используя одежду курьера Delivery Club.
«На прошлой неделе произошло много волшебства. Это похоже на шпионский роман», — сказала Алехина. Она считает, что ей удалось покинуть Россию и Беларусь из-за хаотичной работы российских правоохранительных органов. «Правая рука не знает, что делает левая», — уверена она.
Алехина надеется вернуться в Россию.