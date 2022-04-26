МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Участница Pussy Riot Мария Алехина объявлена в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД России.

21 апреля Пресненский суд Москвы заменил Алехиной наказание по с ограничения свободы на лишение свободы. Согласно решению суда, Алехина должна будет отбыть оставшийся срок наказания — 21 день — в колонии общего режима.

Поводом для замены наказания стали «нарушения расписания присутствия электронного браслета»: в январе Алехина дважды вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета, за что ей было вынесено предостережение. ФСИН назвала активистку злостно уклоняющейся от отбывания наказания и обратилась в суд.

С февраля 2022 года Марию Алехину также трижды отправляли под арест по статьям о публичной демонстрации нацистской символики и неповиновении полиции. Последний на настоящий момент арест — на 15 суток — ей назначили 14 марта.

Читайте также

Триггер для Путина Кристина Сафонова рассказывает (максимально) полную историю Pussy Riot — группы, которую уже 10 лет пытается уничтожить российское государство

Читайте также

Триггер для Путина Кристина Сафонова рассказывает (максимально) полную историю Pussy Riot — группы, которую уже 10 лет пытается уничтожить российское государство

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь