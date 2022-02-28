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Участницу Pussy Riot Марию Алехину арестовали на 15 суток

Источник: Медиазона

Хамовнический суд Москвы назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной 15 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП). Об этом «Медиазоне» рассказал другой участник Pussy Riot Александр Софеев.

Накануне Алехину задержали во время поездки в такси. По словам Софеева, в задержании участвовали трое мужчин в штатском, которые ранее несколько дней дежурили возле дома активистки. Что стало причиной задержания, не уточнялось.

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За последние три месяца Марии Алехиной дважды назначали аресты по 15 суток. Активистку судили по статье о демонстрацию нацистской символики из-за старых постов в соцсетях. В сентябре 2021 года ее приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу».

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