В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину
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В Москве трое мужчин в штатском задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину во время поездки в такси. Об этом «Медузе» сообщил другой участник Pussy Riot Александр Софеев.
При задержании у Алехиной забрали телефон и личные вещи. Сейчас она находится в ОВД Хамовники. Ей вменяют статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию полиции).
Люди, участвовавшие в задержании Алехиной, ранее несколько дней дежурили возле ее дома, рассказал Софеев.
Как отмечает «ОВД-Инфо», незадолго до задержания Алехина попала на видео. В ролике участница Pussy Riot из окна своей квартиры указывает проходящей мимо колонне протестующих против войны с Украиной на мужчин, которых Алехина называет сотрудниками Центра «Э».
В сентябре 2021 года Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». Участнице Pussy Riot запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву, а также обязали ее дважды в месяц отмечаться в инспекции ФСИН.
В декабре 2021 года Алехину и другую фигурантку «санитарного дела», московского муниципального депутата Люсю Штейн отправили под административный арест на 15 и 14 суток, признав виновными по статье о пропаганде нацистской символики.
8 февраля Алехину арестовали еще на 15 суток из-за поста в инстаграме семилетней давности, где полиция снова нашла демонстрацию нацистской символики. Несколько дней назад активистка вышла из спецприемника.