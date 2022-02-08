Марию Алехину арестовали на 15 суток из-за поста в инстаграме семилетней давности

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Тверской районный суд Москвы назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной административный арест на 15 суток. Об этом « » рассказала адвокат «Апологии» Вероника Полякова.

Алехину задержали накануне после посещения инспектора ФСИН. В ОВД по Тверскому району на нее составили протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

По словам самой активистки, поводом для протокола стал пост в инстаграме в 2015 году. На опубликованной фотографии изображены три девушки в хиджабах. У одной из них на одежде написано: «VODKA DUDKA ISLAM». В нижней части изображения расположена подпись, предположительно, арабской вязью (по информации Znak.com, на ), окруженная, как решили полицейские, свастиками.

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В сентябре 2021 года Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по « ». Участнице Pussy Riot запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву, а также обязали ее дважды в месяц отмечаться в инспекции ФСИН.

В декабре 2021 года Алехину и другую фигурантку «санитарного дела», московского муниципального депутата Люсю Штейн отправили под административный арест на 15 и 14 суток, признав виновными по статье о пропаганде нацистской символики.

По словам Штейн, после трех нарушений условий приговора им с Алехиной могут заменить ограничение свободы на реальный срок. «Административка считается нарушением, одна у нас уже есть», — написала она в фейсбуке.

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