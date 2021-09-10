Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

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Участнице Pussy Riot Марии Алехиной назначили год ограничения свободы по «санитарному делу».

Было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В деле десять фигурантов: Олег Степанов, Любовь Соболь, глава «Альянса врачей» (признан НКО-«иноагентом») Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Николай Ляскин, муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн.

Суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания коронавирусом.

Прокуратура просила назначить Алехиной наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Адвокат Даниил Берман сообщил «Апологии протеста», что приговор будет обжалован.

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Ранее по «санитарному делу» Любовь Соболь и Кира Ярмыш получили полтора года ограничения свободы, Люся Штейн, Николай Ляскин и Олег Степанов — год ограничения свободы, Олег Навальный — год лишения свободы условно.

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