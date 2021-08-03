Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы по «санитарному делу» Ей запрещено посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Московской области

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Любовь Соболь у Преображенского суда Москвы перед вынесением приговора по «санитарному делу», 3 августа 2021 года Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по «санитарному делу». По версии обвинения, Соболь и другие фигуранты дела призывали выйти на акцию в поддержку Навального, прошедшую в Москве 23 января 2021 года, и таким образом подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. Обвинение просило для Соболь два года ограничения свободы.

Суд запретил Соболь покидать жилище с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области, сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Также Соболь должна трижды в месяц отмечаться в управлении ФСИН по месту жительства. Адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано. Саму Соболь во время оглашения приговора вывели из зала суда за попытку съемки.

Сначала в деле было — в том числе соратники Навального и участницы Pussy Riot. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. В июне стало известно о том, что расследование в отношении одного из фигурантов, муниципального депутата Константина Янкаускаса прекращено. За месяц до этого Янкаускас заявил, что отказывается от участия выборах в Госдуму из-за смерти отца.

В апреле в деле появился «исполнитель» — человек, вышедший на акцию за Навального во время карантина. Ему дали 100 тысяч рублей штрафа. Москвич Дани Акель Тамам 16 января получил положительный тест на COVID-19 и вышел на акцию 23 января до окончания двухнедельного карантина. По словам Акеля, он «не мог остаться в стороне». За день до митинга он сдал отрицательный экспресс-тест на ковид, не зная, что он не имеет юридической силы. Акель отрицал, что вышел на митинг под «воздействием призывов» других фигурантов дела.

Акель стал единственным участником «санитарного дела», якобы нарушившим санитарные нормы (хотя оперштаб Москвы утверждал, что на акцию за Навального пришли 19 человек с коронавирусом). 2 августа ему назначили в размере 100 тысяч рублей. Акель признал вину, но заявил, что его использовали как «юридический инструмент», чтобы наказать оппозиционеров.

В апреле Соболь получила год исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства по «квартирному делу». Поводом для дела стало то, что в декабре 2020 года Соболь приехала к дому сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который в телефонном разговоре с Навальным фактически подтвердил, что политика отравили ядом из группы «Новичок». Потерпевшей по делу проходила теща Кудрявцева; она утверждала, что Соболь оттолкнула ее и ворвалась в квартиру.

Испытательный срок по этому приговору составляет один год. Все это время Соболь должна отмечаться в уголовной инспекции. В случае нарушений условный срок будет изменен на реальный.

Соболь собиралась баллотироваться в Госдуму. Но в июне отказалась от участия в выборах. Она заявила, что вынуждена остановить свою предвыборную кампанию из-за объявления структур Навального экстремистскими организациями. «Я не могу обеспечить безопасность своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании. Все данные этих людей будут у государства», — заявила Соболь.

Большая статья про Любовь Соболь в The New Yorker

«Я фанатик. Фанатика не испугаешь» Статья The New Yorker о Любови Соболь — максимально коротко

Большая статья про Любовь Соболь в The New Yorker

«Я фанатик. Фанатика не испугаешь» Статья The New Yorker о Любови Соболь — максимально коротко

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