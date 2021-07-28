Обвинение потребовало для Любови Соболь два года ограничения свободы по «санитарному делу»

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Обвинение потребовало приговорить юриста Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

Обвинение требует запретить Соболь участвовать в массовых мероприятиях, выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также выезжать за пределы района Москвы, в котором она живет.

«Санитарное дело» было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Первоначально в деле 10 фигурантов. В июне стало известно о том, что расследование в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса прекращено. За несколько дней до этого Янкаускас заявил, что не намерен принимать участие в выборах в Госдуму.

В апреле мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства по так называемому .

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