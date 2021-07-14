СК прекратил «санитарное дело» против муниципального депутата Константина Янкаускаса

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Следственный комитет России снял обвинения с муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса, который проходил обвиняемым по . Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Илья Уткин, представлявший интересы политика.

Уткин уточнил ТАСС, что пока не видел постановление о прекращении уголовного преследования и не знает, чем руководствовался следователь. «Однако мой подзащитный более не обвиняемый по этому делу», — сказал адвокат.

Янкаускас написал в твиттере, что считает «санитарное дело» полным абсурдом и потребовал освободить остальных девятерых фигурантов.

В конце января суд в Москве отправил Янкаускаса под административный арест на десять суток из-за твита «Один за всех — и все за одного!», к которому он прикрепил ссылку на анонс акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Позже его обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на этой акции. В феврале Янкаускаса отправили под домашний арест, в апреле меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

В конце июня суд не стал продлевать Янкаускасу меру пресечения. Это произошло спустя неделю после того, как Янкаускас объявил, что не станет участвовать в выборах в Госдуму из-за смерти своего отца.

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