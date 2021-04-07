Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Люси Штейн и Олега Навального

Мосгорсуд удовлетворил апелляции четырех фигурантов на помещение их под домашний арест и изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе суда.

Суд выпустил из-под домашнего ареста юриста Любовь Соболь, муниципальных депутатов Люсю Штейн и Константина Янкаускаса, а также Олега Навального.

Запрет определенных действий наложен до 23 июня. Фигуранты дела не должны общаться между собой, обязаны находиться дома по ночам, а также не могут делать почтовые и телеграфные отправления.

Всего в «санитарном деле» 12 фигурантов. Первоначально все они находились под домашним арестом.