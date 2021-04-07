Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Люси Штейн и Олега Навального
Источник: Meduza
Мосгорсуд удовлетворил апелляции четырех фигурантов «санитарного дела» на помещение их под домашний арест и изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе суда.
Суд выпустил из-под домашнего ареста юриста ФБК Любовь Соболь, муниципальных депутатов Люсю Штейн и Константина Янкаускаса, а также Олега Навального.
Запрет определенных действий наложен до 23 июня. Фигуранты дела не должны общаться между собой, обязаны находиться дома по ночам, а также не могут делать почтовые и телеграфные отправления.
Всего в «санитарном деле» 12 фигурантов. Первоначально все они находились под домашним арестом.