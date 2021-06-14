Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму

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Юрист Любовь Соболь объявила, что прекращает кампанию за свое выдвижение на выборы в Госдуму. Ее обращение опубликовано в фейсбуке.

По словам Соболь, результаты опросов жителей Москвы показывают, что ее деятельность одобряют сильнее, чем кандидатов от «Единой России». Именно поэтому власти приняли закон, запрещающий участникам экстремистских организаций участие в выборах, а затем объявили экстремистами ФБК, пишет она.

В нынешних условиях, когда уголовные дела возбуждаются за сбор пожертвований на ведение борьбы с коррупцией или просто за участие в мирных акциях протеста, то есть по факту за несогласие с незаконными действиями Кремля, я не могу обеспечить безопасность своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании. Все данные этих людей будут у государства.

Поэтому, несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму.

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