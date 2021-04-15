Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно по «квартирному делу»

Юрист Любовь Соболь признана виновной по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Ей назначен условный срок — один год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из Перовского суда Москвы, где оглашали приговор по «квартирному делу».

Испытательный срок по приговору составляет один год. Все это время Соболь должна отмечаться в уголовной инспекции. В случае нарушений условный срок будет изменен на реальный.

После оглашения приговора Любовь Соболь заявила: «Какой позор и стыд!»

«Квартирное дело» против Любови Соболь возбудили после того, как 21 декабря 2020 года она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — ранее этот человек в телефонном разговоре с Алексеем Навальным фактически подтвердил, что политика пытались отравить боевым ядом из группы «Новичок».

Потерпевшей стороной по делу выступала теща сотрудника ФСБ Галина Субботина. Она утверждала, что Соболь оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. Сам Кудрявцев не проходил по делу ни свидетелем, ни потерпевшим, поскольку следствию не удалось установить его местоположение.